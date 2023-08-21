"القاهرة الإخبارية": بكين تستنكر الإعلان المشترك الصادر عن القمة الأمريكية الكورية اليابانية

استنكرت السلطات في بكين، الإعلان المشترك الصادر بعد قمة واشنطن و سول و طوكيو في كامب ديفيد، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية اليوم الاثنين.

وكان بيان مشترك صادر عن القمة الثلاثية بين قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، قد أدان ما وصفها بالأعمال الخطيرة والعدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي.

وأكد البيان التزام الدول الثلاث بالتشاور الفوري وتنسيق الاستجابات للتحديات الإقليمية، و الاستفزازات والتهديدات التي تؤثر على مصالحها المشتركة.

أقنعت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اليابان وكوريا الجنوبية باستخدام أقوى العبارات حتى الآن في بيان مشترك لإدانة الأعمال الخطيرة والعدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي.

وفي نسخة كورية جنوبية لبيان مشترك لقمة قادة الدول الثلاث في كامب ديفيد، اطلعت عليه رويترز، التزمت الدول أيضا بالتشاور الفوري وتنسيق الاستجابات للتحديات الإقليمية والاستفزازات والتهديدات التي تؤثر على مصالحها المشتركة.

وعقدت في منتجع كامب ديفيد قمة ثلاثية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.