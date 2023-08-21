الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يستبعد لبنانيّا وفلسطينيّا خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

اللواء محمد توفيق
اللواء محمد توفيق

نشرت الجريدة الرسمية قراري اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية رقم 1273 و1342 لسنة 2023 بشأن استبعاد مواطنين لبناني وفلسطيني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 24 /7/ 2023، بشأن استبعاد المدعو عبد الرحمن منير علي حسن، لبناني الجنسية؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما تم استبعاد المدعو عربي عماد فياض فياض، فلسطيني الجنسية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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