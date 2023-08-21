الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصيادلة" تدعو أعضائها لفعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن مشاركتها فى فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى تنظمه وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من ٦ الى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء الشركاء الدوليين المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان والتنمية بمختلف دول العالم.

ووجهت النقابة دعوة للصيادلة أعضاء النقابة لحضور المؤتمر والتسجيل على الموقع الخاص بالمؤتمر"www.globalphdc.com"، علمٱ بأن ساعات المؤتمر معتمدة من المجلس الصحى المصرى بالمشاركة بعدد ١٨ساعة .

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
مصر صيادلة مصر الصحة والسكان

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