الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سناتور جمهورى: لهذا السبب لن تصوت أمريكا لترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال السناتور الأمريكي البارز، بيل كاسيدي، إنه على الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب من سباق الترشيح للحزب الجمهوري، للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وأضاف أن ترامب لن يكون بوسعه الفوز في أي انتخابات عامة على الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وكاسيدي هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوتوا لصالح إدانة ترامب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في2021.

ووصف قضية الوثائق الاتحادية ضد ترامب بأنها "ضربة قاضية تقريبًا"، وحذر من أن الناخبين لن يختاروا مدانًا بارتكاب جريمة رئيسًا لهم.

وردًا على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال كاسيدي لشبكة (سي.إن.إن) "أعتقد ذلك، لكن من الواضح أن الأمر متروك له، أعني، أنت فقط تسألني عن رأيي، لكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي حاليا فإنه سيخسر أمام جو بايدن".

وأضاف "قد يكون لدينا مرشح لمنصب الرئيس مدان بارتكاب جريمة، وأعتقد بوجود حاجة لاستبدال جو بايدن لكن لا أعتقد أن الأمريكيين سيمنحون أصواتهم لشخص مدان".

وحصل ترامب في أحدث استطلاع لرويترز-إبسوس هذا الشهر على 47 بالمئة من أصوات الجمهوريين بأنحاء الولايات المتحدة، بينما تراجع التأييد لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ست نقاط مئوية من يوليو إلى 13 بالمئة فقط.

ولم يصل التأييد لأي من المرشحين الآخرين الذين كان من المقرر أن يحضروا أول مناظرة تمهيدية للحزب يوم الأربعاء الماضي إلى 10 بالمئة في هذا الاستطلاع.

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