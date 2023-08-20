المجلس العسكري في النيجر لوفد إيكواس: نتمسك بعدم عودة بازوم للسلطة

أفاد مصدر مطلع في النيجر، مساء اليوم الأحد، بأن المجلس العسكري في النيجر صارح وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بموقفه من عودة الرئيس النيجيري المخلوع محمد بازوم.

وذكر المصدر أن المجلس العسكري في النيجر، بقيادة عبد الرحمن تياني، صارح وفد إيكواس خلال زيارته الأخيرة، بتمسكه القاطع بعدم عودة بازوم، إلى السلطة، محذرا من أي مغامرة عسكرية تقاد ضد النيجر، وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تياني، طالب وفد إيكواس برفع العقوبات، فيما لم يقدم أي شيء مقابل رفع العقوبات، وفقا للوكالة ذاتها.

وفي وقت سابق، التقى أعضاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الذين وصلوا إلى عاصمة النيجر نيامي، الرئيس المخلوع محمد بازوم في القصر الرئاسي.

مسؤول: المحادثات بين "إيكواس" والمجلس العسكري في النيجر لم تسفر عن نتائج

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول إن الجنود المتمردين في النيجر يتعرضون لضغوط من العقوبات الإقليمية لأنهم يرفضون إعادة رئيس البلاد الذي أطاحوا به قبل نحو شهر مع خوفهم من هجمات من فرنسا.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن المناقشة، التي استمرت حوالي ساعتين بين المجلس العسكري و"إيكواس" بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة المتفاقمة في البلاد، لم تسفر إلا عن القليل مع عدم وضوح الخطوات التالية.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني بوفد "إيكواس" بعد رفض محاولات سابقة.

وكان اجتماع يوم السبت بمثابة محاولة دبلوماسية أخيرة من قبل الكتلة لحل الأزمة سلميا.

ووافقت 11 من الدول الأعضاء الخمسة عشر في "إيكواس" على التدخل العسكري إذا لم يتم إطلاق سراح الرئيس المنتخب ديمقراطيا بازوم من الإقامة الجبرية وإعادته إلى منصبه.