الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول: المحادثات بين "إيكواس" والمجلس العسكري في النيجر لم تسفر عن نتائج

النيجر
النيجر

قال مسؤول إن الجنود المتمردين في النيجر يتعرضون لضغوط من العقوبات الإقليمية لأنهم يرفضون إعادة رئيس البلاد الذي أطاحوا به قبل نحو شهر مع خوفهم من هجمات من فرنسا.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن المناقشة، التي استمرت حوالي ساعتين بين المجلس العسكري و"إيكواس" بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة المتفاقمة في البلاد، لم تسفر إلا عن القليل مع عدم وضوح الخطوات التالية. 

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني بوفد "إيكواس" بعد رفض محاولات سابقة.

وكان اجتماع يوم السبت بمثابة محاولة دبلوماسية أخيرة من قبل الكتلة لحل الأزمة سلميا.

ووافقت 11 من الدول الأعضاء الخمسة عشر في "إيكواس" على التدخل العسكري إذا لم يتم إطلاق سراح الرئيس المنتخب ديمقراطيا بازوم من الإقامة الجبرية وإعادته إلى منصبه.

رئيس المجلس العسكري النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني ايكواس تياني فرنسا

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