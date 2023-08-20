الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تدفقات سياحية على مدينة مرسى علم خلال الأسبوع الجارى

ابو الحجاج
ابو الحجاج

تشهد مدينة مرسى علم تدفقات سياحية متنوعة فى كل أسبوع بداية من الموسم الصيفى الحالى، كما تشهد زيادة فى أعداد رحلات الطيران الوافدة منها أسبوعيا، حيث استقبل مطار مرسي علم خلال هذا الأسبوع نحو 139 رحلة دولية وتأتى أسواق التشيك وإيطاليا وبولندا أكبر عددا فى رحلات الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم خلال هذا الأسبوع.
 

ويشير الخبير السياحي أبوالحجاج العماري، إلى أن السياحة المصرية  تشهد تدفقات من كافة الجنسيات، كما أن مختلف المقاصد السياحية تشهد حاليا ارتفاعا فى الاشغالات الفندقية التي تتجاوز بعضها نسبة الـ90%، موضحا أن هناك ما يقرب من 22 جنسية أجنبية تتوافد على مدينة مرسى علم بشكل أسبوعى من دول التشكيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وسويسرا وايطاليا وسلوفانيا والمجر والنمسا.

وأضاف أبو الحجاج العماري، أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الموسم الشتوى المقبل سيكون موسما استثنائيا على السياحة ونشهد فيه تدفقات سياحية مرتفعة، بالإضافة إلى تغير نوعية السائحين وأصبح يأتى الينا الأعلى إنفاقا مما يعظم من الإيرادات السياحية لمصر.

مرسى علم الموسم الصيفي جنسية اجنبية مطار مرسى علم

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