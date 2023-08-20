الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البلوز يواصلون السقوط.. وست هام يهزم تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد -
وست هام يونايتد - تشيلسي

حقق وست هام يونايتد الانتصار على حساب ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

وتعادل تشيلسي في الجولة الأولى على ملعبه أمام ليفربول بهدف لمثله.

افتتح المدافع المغربي نايف أكرد افتتح التسجيل لـ وست هام في الدقيقة السابعة بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها جيمس وارد براوس من الجهة اليمنى.

واستطاع كارني تشوكويميكا معادلة النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 28 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد عركلة رحيم ستيرلينج من قبل توماس سوتشيك.

وتولى الأرجنتيني إنزو فيرنانديز مهمة تنفيذ الركلة الجزائية لكن أريولا حارس وست هام تصدى لتسديدته ببراعة.

واستطاع ميشيل أنطونيو تسجيل الهدف الثاني لـ وست هام في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وسط غياب من الرقابة لمدافعي تشيلسي.

وشارك الإكوادوري مويسيس كايسيدو مع تشيلسي كبديل في الدقيقة 61 للمرة الأولى منذ قدومه للفريق مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء على نايف أكرد في الدقيقة 67 بعد تدخله العنيف على نيكولاس جاكسون، ليترك فريقه منقوص العدد.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ وست هام بسبب خطأ على كايسيدو بعد عركلته للاعب، ليتولى البرازيلي لوكاس باكيتا مهمة تنفيذها بنجاح في الدقيقة 95، مؤكدًا انتصار فريقه في المباراة.

انتصار وست هام يونايتد رفع رصيدهم لـ 4 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.

وست هام يونايتد تشيلسى الدورى الانجليزى وست هام نايف أكرد مويسيس كايسيدو

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