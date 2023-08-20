موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 وأهم الشروط

تعلن وزارة التعليم العالي موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية والتي تنتهي اليوم الأحد على أن يتم إعلانها خلال ساعات ، وتحدد وزارة التعليم العالي شروط تقليل الاغتراب وتعرضها الدستور بالتفصيل في التقرير التالي:

موعد فتح تقليل الاغتراب 2023

أعلن وزير التعليم العالي محمد عاشور موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان بدأ المرحلة الثانية ثانوية عامة.

وأوضح أن موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 سيتم بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية ثانوية عامة، تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 في حدود النسبة المقررة، وهى 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.

شروط تقليل الاغتراب 2023

حددت وزارة التعليم العالي موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 وهي نفسها القواعد المعمول بها في السنوات الماضية على أن يكون تقليل الاغتراب في إطار المنطقة الجغرافية لطالب الثانوية العامة، ويستطيع تقليل الاغتراب والتحويل لمرة واحدة فقط، وأن يكون الطالب حاصل على الحد الادنى للقبول بالكلية المراد التحويل إليها وفقا لقواعد للتحويل لكلية غير مناظرة، ويتم قبول تحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الأماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات.

وتنقسم عملية التحويل إلى تحويل إلى كلية غير مناظرة حيث يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية.

وتحويل إلى كلية مناظرة حيث يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية فقط.