تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفلته فى البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين بتأجيل النظر في دعوى اتهام محمد.ع بقتل طفلته بسبب تبولها اللاإرادي في البدرشين، لجلسة ١٧ سبتمبر.

وأحالت النيابة العامة المتهم محمد.ع عامل محاجر ، 28 عامًا، إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 21140 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين المقيدة برقم ٦٣٦٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب الجيزة، بتهمة قتل نجلته “منة”.

جاء نص أمر الإحالة أن المتهم محمد.ع، 28 سنة عامل بالمحاجر، في 20 ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين بالجيزة، قتل نجلته الطفلة منة مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة" وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها غير مرة، ثم حملها مستغلاً وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخري فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت له تهمة تعريض حياة نجلته الطفلة منة للخطر حال ارتكابه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجه له اتهام إحراز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.