"واتش إت" تعرض فيلم "طرف تالت" حصريًا عبر منصتها

أعلنت منصة WATCH IT عن أحدث أعمالها الفنية فيلم "طرف تالت" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخوض بطولته مجموعة من الفنانين الشباب.

"واتش إت" هي منصة بث فيديو رقمية مصرية تابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تم إطلاقها عام 2019 تزامنًا مع شهر رمضان عام 1440 هجرية، وتم إنشاء المنصة لعرض الأعمال الفنية المصرية الكلاسيكية والأفلام ومسلسلات رمضان.

وتختلف أسعار باقات Watch It وفق الاشتراك السنوي أو الشهري، وتأتي كما يلي:

اشتراك سنوي لـ1 شاشة بـ 100 جنيه بدلًا من 600 جنيه.

اشتراك سنوي لـ2 شاشة بـ 200 جنيه بدلًا من 960 جنيهًا.

اشتراك سنوي لـ 3 شاشات بـ 300 جنيه بدلًا من 1320 جنيهًا.

اشتراك شهري لـ1 شاشة بـ 14.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ2 شاشة بـ 24.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ3 شاشات بـ 39.99 جنيه.