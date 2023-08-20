الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"التايكوندو" يكشف الستار عن شعار بطولة الأندية العربية بالقاهرة

المستشار محمد مصطفى
المستشار محمد مصطفى

كشف الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى الستار عن الشعار الرسمي لبطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو بالقاهرة للناشئين تحت14 عامًا والشباب تحت 17 عامًا والبومزا والفري ستايل بجميع مراحلها والبارا بومزا والبارا كيروجي خلال الفترة من 5-8 اكتوبر.

جاء ذلك بعدما تم الموافقة عليها من الاتحاد العربى للتايكوندو برئاسة إدريس الهلالى عضو الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو والنائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقى للتايكوندو.

وقامت الشركة المنظمة للبطولة بوضع تصميم شعار البطولة.

حصل الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على موافقة الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي على تنظيم مصر لبطولة الاندية العربية المفتوحة بالقاهرة للناشئين تحت 14 عامًا والشباب تحت 17 عامًا والبومزا والفرى ستايل بجميع مراحلها، والبارا بومزا والبارا كيروجى بجميع مراحلهما في شهر اكتوبر من العام الجاري.

وتقدم الاتحاد المصري للتايكوندو بطلب لاستضافة البطولة ادريس الهلال رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد المغربي للتايكوندو وتم الحصول على موافقة مباشرة وذلك للثقة الكبيرة في قدرات اتحاد التايكوندو المصري على تنظيم البطولات والنجاح في تنظيم البطولات خلال الفترة الأخيرة في طفرة كبيرة يشهدها التايكوندو المصري حيث سيتم تنظيم البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو الذي يسعى لأن تكون البطولة بأفضل صورة وتنظيم للتشجيع على مزيد من البطولات في الفترة القادمة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ، تنظيم البطولات العربية والأفريقية والدولية خطوة مهمة للغاية وتهدف لمزيد من التطوير ومنح اللاعبين فرص أكبر للاحتكاك وخوض مستويات أكبر من المنافسات لتجهيز وتأهيل اللاعبين المصريين وأيضا تأكيد أن مصر تفتح ذراعيها للجميع في أي وقت.

المستشار محمد مصطفى إدريس الهلالي الاتحاد المصري للتايكوندو الدولى للتايكوندو إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو

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