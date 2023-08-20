رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 27 لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

استهل المجلس جلسته بتهنئة د. صلاح شعبان حسانين بثقة رئيس الجامعة بتكليفه بالقيام بأعمال وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووافق المجلس على إطلاق مبادرة الطالب المنتج داخل الجامعة، والتى تنفذها وحدة التضامن بالجامعة ويتم فيها اختيار عدد من طلاب الجامعة الذين يملكون مشاريع قائمة أو أفكار مشاريع، على أن يتم تمويل مشاريعهم على حسب تقدير كل مشروع.

وتابع المجلس تنفيذ الأنشطة الخاصة بالتغيرات المناخية بالجامعة، في ضوء توجيهات وزيرة البيئة بشأن تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.