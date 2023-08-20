الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يجتمع بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 27 لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

استهل المجلس جلسته بتهنئة د. صلاح شعبان حسانين بثقة رئيس الجامعة بتكليفه بالقيام بأعمال وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووافق المجلس على إطلاق مبادرة الطالب المنتج داخل الجامعة، والتى تنفذها وحدة التضامن بالجامعة ويتم فيها اختيار عدد من طلاب الجامعة الذين يملكون مشاريع قائمة أو أفكار مشاريع، على أن يتم تمويل مشاريعهم على حسب تقدير كل مشروع.

وتابع المجلس تنفيذ الأنشطة الخاصة بالتغيرات المناخية بالجامعة، في ضوء توجيهات وزيرة البيئة بشأن تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

الأكثر قراءة

خالد الجندى: 90% من الناس يعبدون هذا الإله من دون الله وهم لايدرون

ذبح دهب.. تفاصيل نحر جزار لزوجته بعد رفضها جلسات الكيف بالقناطر

رأسه مقابل "كوز درة".. تفاصيل نحر ابن العم لعنق طفل فى سوهاج

محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر فى محاربة الأفكار المتطرفة

حبس عاطل قتل والدته المسنة بسلاح أبيض فى الإسكندرية

"شاهد شاف كل حاجة".. حكايات لا تعرفها عن أسرة عادل إمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة