الأنبا مرقس يزور كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بزرابي القوصية

ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي، صباح اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس برزابي القوصية. وقد عاون المطران فى صلاة القداس الأب اندراوس عوض راعي الكنيسة وخورس الشمامسة حيث حضر الصلاة عدد كبير من أبناء الرعية المباركة.

فى مستهل العظة، رحب الأب أندراوس عوض راعي الكنيسة بالأنبا مرقس راعي الإيبارشية معبراً عن سعادته وكل أبناء الكنيسة بالزيارة الرعوية الأولى للأب المطران إلى الكنيسة، كما قدم راعي الكنيسة الشكر لله، لدعوته الأنبا مرقس، ليكون أول مطران لكرسي القوصية ( قسقام ) للأقباط الكاثوليك، فهو ابن الايبارشية الذى يعرف رعاة الكنائس واحتياجات الرعايا. وتمنى الأب أندراوس عوض خدمة راعوية مثمرة للمطران، مؤكداً أهمية الصلاة من أجله حتى يتمجد اسم الرب فى كل خدمة.

خلال العظة عبر الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، عن سعادته البالغة بزيارة كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بزرابي القوصية، لما تحمل الكنيسة من سمات تاريخية ومعالم روحية جليلة ابرزها الهدوء والبساطة، تلك التى تقود إلى الصلاة بمزيد من الروحانية، وتمنى راعي الايبارشية للرعية المباركة مزيد من النمو والتطور فى العمل الرعوي.

وفى كلمته الروحية للمصلين تحدث الأنبا مرقس انطلاقاً من أنجيل القداس (لو 5) حول لقاء يسوع ولاوي العشار، وأوضح أهمية أن تفتح الكنيسة أبوابها للخطأة والمحتاجين إلى الخلاص والشفاء من الرب يسوع الذى جاء من أجل التعابى والمرضى والخطأة . داعياً أبناء الكنيسة أن يتشبهوا بيسوع المسيح فى استقبال الضعفاء والمتعبين حتى يجدوا فى الكنيسة ميناء الخلاص.

وعن موقف الفريسيين والكتبة من رفض دخول يسوع بيت لاوي العشار، ومشاركته وليمة جباة الضرائب، حذر الأب المطران المصلين من الوقوع فى فخ الإدانة مشجعاً أبناء الكنيسة على قبول جميع الناس واعلان رحمة الله ومحبته للجميع .

واختتم الأنبا مرقس وليم العظة بالتأكيد على أن لكل خاطئ مكان فى قلب الله وأنه مهما كانت خطيئة الإنسان فإن رحمة الرب أعمق وأعظم، وعلى أبناء الكنيسة أن يعلنوا للعالم عمق محبة الرب وعظيم رحمته .