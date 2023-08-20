المواد المتبقية في جدول الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والتي بدأ الطلاب فيها بداية من أمس السبت وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وحددت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الخاصة جدول الثانوية العامة الدور الثاني 2023 للشعب الثلاث، وتعرض «الدستور» تفاصيله في التقرير التالي:

جدول الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بدأ امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة أمس السبت وتستمر يوميًا حتى 29 أغسطس الجاري .

ويستكمل جدول الثانوية العامة الدور الثاني غدًا الاثنين بامتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، شعبة الرياضة، ثم يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، لجميع الشعب، ويوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، لشعبتي العلوم والرياضة، ويوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى، أدبي.

ويستكمل الطلاب جدول الثانوية العامة الدور الثاني يوم السبت 26 أغسطس: بامتحان مادتي الكيمياء، لشعبتي العلوم والرياضة، والجغرافيا للشعبة الأدبية، ويوم الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا، شعبة الرياضة، ويوم الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم)، والتفاضل والتكامل (الرياضيات)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

ثم ينتهي جدول الثانوية العامة الدور الثاني يوم الثلاثاء 29 أغسطس بمادتي الأحياء والفلسفة (أدبي) والمنطق والإستاتيكا (الرياضيات).

امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023

يحصل طلاب الثانوية العامة على 50% فقط من درجة ، وتسمح الوزارة للطلاب بدخول امتحانات الدور الثاني لمن رسب في مادتين فأقل، أما من رسب في أكثر من مادتين يبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل ويدخل امتحانات العام الدراسي المقبل في المواد التي رسب فيها فقط.

ويحصل بعض الطلاب عن الدرجة الكاملة في امتحانات دور ثان لمن قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول بعذر وتم قبوله .

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