الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طلقة بالرأس".. فحص كاميرات المراقبة لحل لغز جريمة ميدان لبنان

جثة
جثة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص مقتول  في أحد شوارع العجوزة بميدان الجيزة، وتبين أن الطلقة أصابت خلف رأسه.

وأوضحت التحقيقات، أن المجني عليه كان خارجًا من عمله، ذاهبًا لمنزله، وأثناء سيره في الشارع، ضرب عليه من سلاح طلقة أصابت رأسه، مما أسفر عن مقتله في الحال، فيما أمرت بفحص كاميرات المراقبة للتوصل لهوية المتهم.

وكشفت التحقيقات، عن أن الشخص المعثور عليه مصاب بطلق ناري في الرأس وجار الوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص في أحد شوارع العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم العثور على جثة شخص، وبمناظرتها تبين وجود شبهة جنائية في وفاته.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وجار تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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