الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سر عدم توقيع جمال عبدالحميد على استقالته من مجلس الزمالك

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد

أثار عدم توقيع جمال عبدالحميد على الاستقالة الخاصة بمجلس إدارة نادي الزمالك بالأمس العديد من علامات الاستفهام.

وتقدم مجلس الزمالك باستقالة جماعية بالأمس إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك: "أعضاء المجلس بالإجماع وقعوا على الاستقالة باستثناء جمال عبدالحميد لأنه من الأساس ليس عضوًا بمجلس الإدارة".

وتابع المصدر المفاجأة :"اللجنة الأوليمبية والجهة الإدارية رفضت منذ قدوم المجلس تواجد جمال عبدالحميد ولم تأت موافقة رسمية على تواجده في مجلس الإدارة لأنه قبل ترشحه كان يعمل في النادي ويتقاضى أجرًا من النادي وهو ما يعيق ترشحه من الأساس".

وأكمل المجلس:"لم يصدر أي قرار رسمي منذ نهاية الانتخابات بتواجد جمال عبدالحميد في مجلس الإدارة من الأساس".

جمال عبد الحميد مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك الزمالك أشرف صبحي

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