تفاصيل أسعار البترول والنفط العالمية بعد مكاسب 7 أسابيع

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار البترول في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلا أنها سجلت خسائر أسبوعية أنهت بها سلسلة مكاسب امتدت لـ 7 أسابيع متواصلة، وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين وسياسة التشدد النقدي الأمريكية وتباطؤ مؤشرات إنتاجها البترولي.

وذكر التقرير أن أسعار خام برنت سجلت اليوم الأحد 84.80 دولار، وحقق خام غرب تكساس 81.25 دولار، فيما حقق في وقت سابق 80.67 دولار، وسجل خام أوبك 86.17 دولار، فيما حقق في وقت سابق 87.82 دولار.