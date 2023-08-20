الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهم بقتل ابنته في السلام أمام النيابة: "ضربتها بالحزام وماتت في إيدي"

حبس
حبس

تواصل النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقاتها حول اتهام أب بقتل ابنته بسبب بكائها الشديد بمنطقة السلام.

 

وأمام النيابة العامة، قال المتهم إنه لم يكن يقصد قتلها، وإنه كان يحاول تهدءتها، مشيرا إلى أن الطفلة دائمة البكاء، وأنه دائم التعدي عليها، وفي يوم الواقعة لم يجد شيئا من أجل إسكاتها.

 

وأوضح الأب المتهم بقتل ابنته في تحقيقات النيابة العامة، أنه تلك المرة تعدى على الطفلة بحزام، وبعدها وقعت على رأسها «سكتت وافتكرت أنها أغمي عليها».

 

وأكد المتهم أنه استدعى الأم وحاولا إفاقة الطفلة إلا أنها لم تستجب لهما، موضحا أنه حملها وتوجه بها إلى المستشفى وهناك علم بوفاتها «قالولي ماتت بسبب الضرب أثر على قلبها.. مكنش قصدي أقتلها.. أنا ضيعت نفسي وخسرت بنتي».

 

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا مفاده الاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا بدائرة قسم شرطة السلام، بعد العثور على آثار كدمات وسحجات في جسدها.

 

وتبين بالفحص، أن الرضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا ولقيت مصرعها إثر تعذيبها على يد والدها الذي أبرحها ضربًا حتى فاضت روحها لبارئها.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن الرضيعة كانت منهارة في نوبة من البكاء، فقام والدها بضربها بعنف بغرض إسكاتها لأنها حرمته من النوم.

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