توريد 535,994 طن و800 كيلو قمح لصوامع الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن أن كل الصوامع والشون والبناكر المخصصة لاستلام محصول القمح بهدف توريده من جانب المزارعين بمختلف أنحاء مراكز ومدن محافظة الشرقية تستعد لغلق أبوابها إيذانًا بانتهاء موسم حصاد وتوريد محصول القمح لعام 2023.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم هي 535,994 طن و800 كيلو قمح.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يُحظر شراء أي كميات من أقماح الديورم المحلية (نوع من الأقماح) موسم حصاد 2023 إلا بناءً على طلب كتابي وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص الكمية المستهدف شراؤها، والغرض من الاستخدام، وأماكن استلام الأقماح، واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية من الأقماح وعنوانه، ويرفق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية. وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.