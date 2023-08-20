حبس المتهمين بإصابة شخصين بطلق خرطوش في الصف

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهمين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإصابة شخصين بإطلاق النار عليهما في الصف.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في إصابة شخصين بإطلاق النار عليهما في مركز الصف، وتبين أن مشاجرة حدثت بين طرفين.

وأفادت التحقيقات، بأن مشاجرة بالأسلحة حدثت بين طرفين طرف أول وثاني، بسبب خلافات بينهما، على إثرها أطلق أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية من فرد خرطوش، أصابت المجني عليهما، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

- نتائج التحقيق

وكشفت التحقيقات، أن تم إطلاق أعيرة نارية بفرد خرطوش، مما أسفر عن إصابة شخصان، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية بمنطقة الصف، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شخصين بأعيرة نارية خرطوش، وتم نقلهما إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج وإسعافهما.

حدد رجال المباحث هوية مرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.