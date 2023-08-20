الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 في مشاجرة ببني سويف

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 3 من أسرة واحدة (أب ونجليه) في مشاجرة بالأيدي مع آخرين بالقرب من سوق المواشي بدائرة مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة أب ونجليه خلال مشاجرة مع آخرين بم بدائرة مركز شرطة ناصر، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وضبط طرفي المشاجرة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف  بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: هشام.ه.ج 11 عامًا اشتباه كسر بالقدم الأيمن، هاني.ج.ع 43 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمد.ه.ج 20 عامًا، مصابًا بجرح قطعى بالرأس 3 سم وسحجات بالجسم، جري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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