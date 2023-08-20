الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشاركون في "رالي السيارات" بالعلمين: من أقوى بطولات مصر.. ورسالة مفيدة للشباب

رالي السيارات بالعلمين
"رالي السيارات" بالعلمين

انطلقت، أمس الجمعة، بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات "رالي السيارات"، من مدينة العلمين الجديدة.

وفي هذا الصدد، رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية، آراء المشاركين في بطولة "رالي السيارات".

وقال عمر قابيل، عضو فريق "ألفا ريسنج تيم"، إن البطولة من أقوى البطولات في مصر؛ بسبب التنوع في السباقات التي تصل إلى 6 أنواع تخص السيارات فقط، بالإضافة إلى "جيت سكي JET SKIS CHALLENGE”.

وتابع أمير يوسف، عضو فريق "ألفا ريسنج تيم"، أن الحدث هو الثالث وليس الأول في مصر، حيث أُقيمت عام 2021 في سهل حشيش، وعام 2022 في العلمين، ولكن العام الحالي بشكل أكبر، بالإضافة "جيت سكي JET SKIS CHALLENGE” وذلك لأول مرة، مشيرًا إلى أن "السباقات من ذلك النوع مفيدة للشباب وهي رسالة لهم لإفراغ طاقتهم بدل من الشوارع العامة".

يُشار إلى أن مهرجان العلمين الجديدة والذي يُعد الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط، انطلق يوم 13 يوليو الماضي، والتي تعد أول مدينة من مدن الجيل الرابع في الساحل الشمالي.

JET SKIS CHALLENGE جيت سكي رالي السيارات رياضة المحركات أقوى البطولات في مصر مهرجان العلمين الجديدة

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