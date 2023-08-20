dmc ترصد كواليس حلقة المايسترو أمين بودشار ببرنامج "معكم" بمهرجان العلمين (فيديو)

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، كواليس حلقة المايسترو أمين بودشار من برنامج "معكم" بمهرجان العلمين.

وظهر المايسترو المغربي أمين بودشار من كواليس حلقة البرنامج من مهرجان العلمين، وهو يعزف وفرقته مقطوعة "احلف بسماها وترابها" للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وسط تفاعل الجمهور مع الأغنية وأداء الفرقة الموسيقية.

استمرار مهرجان العلمين حتى 26 أغسطس الجاري

وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين، تحت عنوان "العالم علمين" في 13 يوليو الماضي، ويستمر الحدث الترفيهى الأكبر فى الشرق الأوسط حتى 26 أغسطس الجاري، حيث تستقبل المدينة خلال تلك الفترة ما يقرب من مليون زائر من داخل مصر والوطن العربى لحضور فعاليات المهرجان.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.