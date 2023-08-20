الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس للبرلمان المجرى: الرئيس السيسى اهتم بالعلاقات الروحية التى هى من القوة الناعمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال حفل العشاء الذي أقيم على شرف قداسته مساء السبت، في البرلمان المجري: “أنا سعيد للغاية بهذه الزيارة، وأتحدث بالنيابة عن نفسي وعن الوفد القبطي، عندما تلقيت الدعوة كنت سعيدًا للغاية، وكان من المفترض أن آتي من قبل ولكن فيروس كورونا عطل هذا الأمر، ويبدو أن الله أراد أن يكون هذا هو توقيت الزيارة، لكني سعيد بالعلاقة بين مصر والمجر”.

وأضاف البابا تواضروس: "أتذكر أثناء دراستي في الجامعة في الإسكندرية، كنت أركب قطار يسمى المجري، وصار لقب "المجري" لدينا في مصر مرادف لكلمة "السريع"، أيضا قرأت عن المجر وعرفت أن كلمة صوبة مأخوذة من اللغة المجرية ومعناها "الحجرة الدافئة"، وهو النظام الذي ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي في مصر".
وتابع: “جئنا من مصر للمشاركة في الاحتفال بالقديس اشتيڤن، وهو احتفال بالمحبة والقداسة والتاريخ، هذا الاحتفال بالمجر، ولكن على المستوى الشخصي، واحتفل بأول يوم أدخل فيه الدير من ٣٧ سنة، دخلت دير الأنبا بيشوي وهو واحد من أكبر الأديرة في مصر”.

واستكمل: “أؤمن أن العلاقات الروحية يمكن حسبانها من القوة الناعمة، والرئيس السيسي بدأ منذ سبع سنوات في بناء عاصمة إدارية جديدة، وبدأها ببناء كنيسة ومسجد، قبل أن يبني أي مبانٍ أخرى، بدأ بالكنيسة والمسجد، وهو بذلك بدأ البداية الروحية”.

واختتم: "أكرر شكري ومحبتي لهذه الزيارة وللترحيب الحار وسعيد بكل الحضور وأصلي دائمًا أن يديم الله علينا المحبة، فالإنسان دون محبة لا يكون إنسانًا".

البابا تواضروس الثاني في المجر البابا تواضروس الثاني في دولة المجر زيارة البابا تواضروس الثاني للمجر

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