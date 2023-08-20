الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نص كلمة نائب رئيس الوزراء المجري خلال استقباله البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

نقل القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي في بيان رسمي، نص كلمة شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري، أثناء حفل العشاء الذي أقيم مساء اليوم في البرلمان المجري على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني.

وقال نائب رئيس الوزراء المجري: “صاحب القداسة، الآباء الأساقفة يسرني في هذه المناسبة أن أحيِّيكم، وأرحب بزيارتكم لدولة المجر، نحن نعيد ذكرى زيارة قداسة البابا شنودة الثالث قبلكم وهو له محبة خاصة في قلوب المجريين، وشارك قداسته في قداس مثل الذي تشاركون فيه قداستكم غدًا.

قبل زمن قليل كان في زيارة المجر قداسة البابا فرانسيس بابا روما، وفي وقت قريب يأتي إلى المجر بطريرك القسطنطينية، وعلى المستوى العلاقات المصرية المجرية، ننتظر بعد فترة قدوم شيخ الأزهر إلى المجر، أشكر السفير المصري على نجاح هذه الزيارة التي تدل على جودة ومتانة العلاقات المصرية المجرية ليس فقط في المجال السياسي ولكن في المجال الروحي.

لا أنسى زيارة الرئيس السيسي للمجر، وهو سياسي يعمل الكثير والكثير من أجل بلاده، نحن نعترف أن الديانات يجب أن تتعايش مع بعضها البعضّ، مرة أخرى اسمحوا لي أن أشكر قداستكم على هذه الزيارة وتلبية دعوة الحكومة المجرية، وأدعو الله أن يبقيكم من أجل مصلحة مصر والمجر".

البابا تواضروس الثاني في المجر البابا تواضروس الثاني في دولة المجر زيارة البابا تواضروس الثاني للمجر

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