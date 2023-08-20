الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يزور البرلمان المجرى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

زار قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد الكنسي المرافق لقداسته، مساء اليوم مقر البرلمان المجري.

رافق قداسته خلال الزيارة السيد شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء المجري.

وقام قداسة البابا بجولة في أروقة الذي يعد مقرًا تاريخيًّا للسلطة التشريعية، حيث يحوى العديد من الآثار التاريخية للمجر، والذي يرجع تاريخ بنائه بالشكل الحالي إلى عام 1904 وقد بني مبنى البرلمان على آلاف من الأعمدة الخشبية لتفادي أضرار المياه الجوفية الموجودة في المكان.

وتعرف قداسة البابا أثناء الجولة على مدلولات وتاريخ التحف الفنية والتاريخية التى يحويها البرلمان.

ويتوسط البرلمان صندوق زجاج يحوي تاج الملك شتيڤن الأول مؤسس دولة المجر حوالي عام 1000 ميلادية، وهو الملقب بقديس المجر، والملك الذي صنع نهضة المجر، وحافظ على الإيمان المسيحي، ليس في المجر وحدها بل في أوروبا كلها.

ويقام داخل البرلمان برامج للشباب للتمرن على الحياة السياسية ويجلسون في غرفة تشبه الغرفة الرئيسية للنواب.

وعقب انتهاء جولة قداسة البابا والتي استمرت ساعة كاملة أقيم حفل عشاء على شرف قداسته، ألقى خلاله السيد شاميين چولت كلمة تلاها كلمة لقداسة البابا.

وفي نهاية الزيارة قدم قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية، لنائب رئيس الوزراء المجري، الذي قدم بدوره هدية تذكارية لقداسته.

ونقل القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي في بيان رسمي صدر منذ قليل، نص كلمة السيد شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري، أثناء حفل العشاء الذي أقيم مساء اليوم في البرلمان المجري على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني.

وقال نائب رئيس الوزراء المجري: "صاحب القداسة، الآباء الأساقفة يسرني في هذه المناسبة أن أحيِّيكم، وأرحب بزيارتكم لدولة المجر، نحن نعيد ذكرى زيارة قداسة البابا شنودة الثالث قبلكم وهو له محبة خاصة في قلوب المجريين، وشارك قداسته في قداس مثل الذي تشاركون فيه قداستكم غدًا.

قبل زمن قليل كان في زيارة المجر قداسة البابا فرانسيس بابا روما، وفي وقت قريب يأتي إلى المجر بطريرك القسطنطينية، وعلى المستوى العلاقات المصرية المجرية، ننتظر بعد فترة قدوم شيخ الأزهر إلى المجر، أشكر السفير المصري على نجاح هذه الزيارة التي تدل على جودة ومتانة العلاقات المصرية المجرية ليس فقط في المجال السياسي ولكن في المجال الروحي.

لا أنسى زيارة الرئيس السيسي للمجر، وهو سياسي يعمل الكثير والكثير من أجل بلاده، نحن نعترف أن الديانات يجب أن تتعايش مع بعضها البعضّ، مرة أخرى اسمحوا لي أن أشكر قداستكم على هذه الزيارة وتلبية دعوة الحكومة المجرية، وأدعو الله أن يبقيكم من أجل مصلحة مصر والمجر".

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