السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مباحث زفتى تنجح في ضبط عصابة لصوص الدراجات البخارية

عصابة
عصابة

تمكنت المباحث الجنائية بقسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، من القبض على عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية بزمام بندر زفتى، وقد تم ضبط المتهمين والمسروقات التي تم الإبلاغ عن سرقتها من قبل المجني عليهم.

تلقى العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي في مدينتي زفتى والسنطة، معلومات تفيد بقيام عاطلين بسرقة الدراجات النارية وبعد عرض المعلومات على العميد محمد عاصم، رئيس مباحث المديرية، تم إبلاغ اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، الذي أمر بضبط المتهمين بعد استئذان النيابة العامة.

جرى تشكيل فريق بحث، وتمكنوا من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم معلومات وعدد من الدراجات النارية المسروقة وبعد توسيع نطاق التحقيقات والتحقيق الأمني مع المتهمين، اعترفوا بارتكاب عدد من الجرائم التي تم الإبلاغ عنها.

حرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

التابعة لمركز زفتى البحث الجنائي الدراجات البخارية الدراجات النارية المباحث الجنائية النيابة العامة تشكيل فريق بحث سرقة الدراجات النارية وتطبيق القانون

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