فرص عمل جديدة للشباب.. تعرف على شروط وطرق التقديم

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بأحد مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.



وتتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع، سائق كلارك، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة لا تقل عن سنة بالمصانع، ولديه رخصة سارية.

كما يحتاج المصنع، أخصائي سلامة وصحة مهنية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة أكثر من 5 سنوات.



ويشترط المصنع، في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون من سكان محافظة بني سويف.

وحدد المصنع، مواعيد العمل، من السبت إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة الرابعة عصرا، على أن يكون يوم الجمعة راحة أسبوعية.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، إرسال الcv الخاص به، على الإيميل [email protected]