السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالغربية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت المباحث الجنائية بقسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، من القبض تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بزمام بندر زفتي وتم ضبط المتهمين والمسروقات المبلغ بها من قبل المجني عليهم.

كانت معلومات قد توافرت أمام العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائي لمدينتي زفتى والسنطة يفيد قيام عاطلين بالقيام بسرقة الدرجات النارية المبلغ بسرقتها.

وبعرض المعلومات على العميد محمد عاصم رئيس مباحث المديرية، أخطر اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية  الذي أمر بضبطهم بعد استئذان النيابة العامة.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى لمدينتي زفتى والسنطة والرائد عبدالحكيم درويش رئيس مباحث قسم شرطة زفتى، تم ضبط عدد 3 متهمين لهم كارت معلومات وتم ضبط عدد من الدرجات النارية المبلغ بسرقتها.

وبتطوير المناقشة الأمنية مع المتهمين للوقوف على مدى نشاطهم الإجرامي أقروا بارتكاب عدد من الوقائع المبلغ بها، وحرر
محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

القبض تشكيل عصابي تخصص سرقة الدراجات النارية بالغربية

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