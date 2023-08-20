الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية الأحد 20 أغسطس 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الأحد أغسطس 2023، لمواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

- برج الثور (20 أبريل - 20 مايو): 

قد تشعر بالاستقرار والتركيز، حاول استغلال هذا الوقت للعمل على مشاريعك الشخصية وتحقيق النجاح المستقر.

 

ستتاح لك فرص عمل رائعة اليوم، حاول التركيز بشكل أفضل حتى لا تفقد تركيزك أثناء العمل، قد يكون لديك اضطرابات في عقلك تجعلك تشعر برضا أقل في العلاقة. 

 

عليك أن تبقي عقلك منفتحًا ومرنًا في التنقل مع شريك حياتك، اليوم سيكون يومًا مليئًا بالنفقات والمكاسب، انتبه جيدًا أثناء التعامل مع الأموال، أولئك الذين كانوا يعانون من آلام الظهر وآلام الركبة سوف يحصلون على راحة هائلة اليوم.

 

- برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير): 

قد تواجه بعض التحديات في مجال العمل يوم السبت. حاول أن تكون مرنًا ومستعدًا للتكيف مع التغييرات والمواقف الجديدة.

 

ستكون في وضع يسمح لك بالاستمتاع بفرص شغل منصب قائد الفريق حيث سيكون لديك السيطرة على المرؤوسين، وقد تحصل على مفاجأة من شريكك. 

 

قدِّر جهودهم واقضِ وقتًا ممتعًا معهم، اليوم سيكون يومًا رائعًا للتسوق، إذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية ، فستتحسن الأمور بالنسبة لك. كل جيدا ونم جيدا.

 

- برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر): 

قد تشعر بالحاجة إلى التنظيم والترتيب يوم السبت. استخدم هذا الوقت لأخذ قسط من الراحة وللتخطيط للأهداف المستقبلية.

 

يقول برج العذراء اليومي إن اليوم سيكون يومًا معتادًا في العمل، وقد تميل إلى أن تكون قاسيًا في أسلوبك تجاه شريكك، سيؤدي ذلك إلى إفساد السحر والسعادة في علاقتكما، لذا من الأفضل توخي الحذر في كلامك. 

 

سيكون تدفق الأموال محدودًا ، لذا اهتم بنفقاتك اليوم، سوف تجد صعوبة في إدارة نفقات اليوم المتزايدة، وقد تشعر بألم في الفخذين والساقين. ممارسة التمارين البدنية ستحافظ على لياقتك.

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