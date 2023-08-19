بالأسماء.. 7 مصابين في حادث طريق "إسكندرية - مطروح" الساحلي

أصيب 7 أشخاص في حادث بين سيارتين أمام إحدى القرى السياحية على طريق “إسكندرية - مطروح” الساحلي تجاه مطروح وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل محملة بالعمال أمام قرية هاسيندا باي على الطريق البطيء “إسكندرية - مطروح” الساحلى تجاه مطروح وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وضمت قائمة المصابين محمد علي محمد حسن 21 سنة الجيزة كدمات وسحجات متفرقة

خالد السيد محمدين 23 سنة سوهاج كدمات وسحجات متفرقة

إبراهيم ربيع وهبة 17 سنة الجيزة كدمة بالأنف وكدمات وسحجات متفرقة

علي محمد فاضل 16 الفيوم سحجات وكدمات متفرقة

حسن علاء أبو دقيق 20 سنة الجيزة اشتباه بي سي وكدمات وسحجات متفرقة

حسام ياسر فوزي 21 سنة الجيزة كدمات وسحجات متفرقة

أنس ياسر هاشم 17 سنة الفيوم كدمات وسحجات متفرقة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.