بنزيما وحمد الله يقودان هجوم اتحاد جدة أمام الطائي في الدوري السعودي

أعلن نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام الطائي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويلتقي اتحاد جدة مع الطائي على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكان اتحاد جدة قد حقق الفوز على الرائد في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - أحمد بامسعود - عمر هوساوي

خط الوسط: فابينيو - كورنادو - كانتي

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما