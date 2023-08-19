الرئيس السيسي: "نحرص في الأكاديمية العسكرية على بناء شخص متوازن وجاهز لبكرة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حرصت من خلال الأكاديمية العسكرية على تقديم أفضل شيء للدارسين.

وأضاف، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية، خلال لقائه بعدد من الدارسين في الأكاديمية: "انتوا جاهزين ومتعلمين كويس وعشتوا فترة اتعلموا فيها حاجات كتير، وأكيد انتوا جاهزين لبكرة".

وتابع: "كل جهدنا وزيارتنا للأكاديمية الهدف منها من أول الانتقاء والاختيار والتأهيل، كان الهدف منها أن تكون البرامج المقدمة لكم تكون أكثر تطورا، وحاولنا الفترة دي نساهم في بناء شخصية متوازنة".

وقالت إيمان عادل محمود، حاصلة على دورة أولى معلمين بالأكاديمية العسكرية: "في مفاهيم ماكنش عندنا زي القدرة، أنا كنت فاكرة أن القدرة إني اقدر أعمل حاجة، لكن اكتشفت أن القدرة معناها مختلف وهي مجهود وفريق عمل وبدائل أوفرها ودراسة للحاضر والماضي".

وتابعت: "عرفت هنا أن القائد مش مدير بيقعد يدي أوامر، لكن القائد يعني ملهم ومؤثر في حياة الناس".

ورد عليها الرئيس السيسي قائلا: "ده كلام يسعدني، أن الروح دي عندكم وأن شاء الله تنعكس عليكم، ولما تيجي تعملي في مدرستك اللى بتقولي عليه هتلاقي دعم وتقدير يخليكي تعملي قد ده مرة واتنين وعشرة، ويومك هيكون شيك ورائع".