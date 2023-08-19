بعد يوم من طرحها.. 500 ألف مشاهدة لأغنية هانى شاكر الجديدة "مروّق"

طرح الفنان هاني شاكر أغنيته الجديدة، مساء أمس الجمعة، بعنوان «مروّق»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية المختلفة.

وأغنية "مروق" للمطرب هاني شاكر، من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، إنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر أسامة الهندي.

وحققت الأغنية أكثر من 500 ألف مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتفاعل معها الكثير من روّاد السوشيال ميديا، ومحبي الفنان هاني شاكر.

أغنية «مروق» لهانى شاكر

أغنية «مروق» لهانى شاكر هي ثاني أغانيه لصيف 2023، بعد طرحه مؤخرًا أغنية «الكبير»، خلال أيام قليلة ماضية، والتى حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

واستخدم في الفيديو كليب الخاص بها تقنية الذكاء الاصطناعي "AI"، من خلال تسليط الضوء على حكايات المصيف والبحر مثل التجمع مع الأصدقاء أو العائلة، والجلوس على الرمال وترك كل ما قد يُعكر صفو الحياة وراء الظهر.

من جهة أخرى، يحيي النجم هانى شاكر والفنانة نادية مصطفى حفلًا غنائيًا خلال فعاليات مسرح محكى القلعة بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يقدما باقة مميزة من أغانيهما التي اشتهرا بها خلال مشوارهما الغنائي.

كلمات أغنية "مروق"

مروق والمزاج مروق والكلام مزود صح أنا النهارده مش هاممني الهموم رميها أحزاني لاغيها وما عادش فيها اللي شاغلني، فضي فضي الدماغ، كل يوم بيوم وليه حاسبها في ناس تضحك هاي الفرحة صاحبك أي فترة خد يومين كفاية السعادة فتش حوش عيش حياتك وأحاسيسك غير جو وغير إنت اللي بإيديك ألوان.