السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد يوم من طرحها.. 500 ألف مشاهدة لأغنية هانى شاكر الجديدة "مروّق"

الفنان هاني شاكر
الفنان هاني شاكر

طرح الفنان هاني شاكر أغنيته الجديدة، مساء أمس الجمعة، بعنوان «مروّق»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية المختلفة.

وأغنية "مروق" للمطرب هاني شاكر، من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، إنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر أسامة الهندي.

 

وحققت الأغنية أكثر من 500 ألف مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتفاعل معها الكثير من روّاد السوشيال ميديا، ومحبي الفنان هاني شاكر.

أغنية «مروق» لهانى شاكر

أغنية «مروق» لهانى شاكر هي ثاني أغانيه لصيف 2023، بعد طرحه مؤخرًا أغنية «الكبير»، خلال أيام قليلة ماضية، والتى حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

واستخدم في الفيديو كليب الخاص بها تقنية الذكاء الاصطناعي "AI"، من خلال تسليط الضوء على حكايات المصيف والبحر مثل التجمع مع الأصدقاء أو العائلة، والجلوس على الرمال وترك كل ما قد يُعكر صفو الحياة وراء الظهر.

من جهة أخرى، يحيي النجم هانى شاكر والفنانة نادية مصطفى حفلًا غنائيًا خلال فعاليات مسرح محكى القلعة بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يقدما باقة مميزة من أغانيهما التي اشتهرا بها خلال مشوارهما الغنائي.

كلمات أغنية "مروق"

مروق والمزاج مروق والكلام مزود صح أنا النهارده مش هاممني الهموم رميها أحزاني لاغيها وما عادش فيها اللي شاغلني، فضي فضي الدماغ، كل يوم بيوم وليه حاسبها في ناس تضحك هاي الفرحة صاحبك أي فترة خد يومين كفاية السعادة فتش حوش عيش حياتك وأحاسيسك غير جو وغير إنت اللي بإيديك ألوان.

الفنان هاني شاكر أغينته الجديدة مروق الفيديوهات أغنية مروق لهانى شاكر أغنية مروق هاني شاكر

الأكثر قراءة

عفاف مصطفى تنتقد رفض أبناء الزعيم زيارتها: هو أنا خطر على بابا؟

لا خسائر فى الأرواح.. انهيار جزئى لحوض تجميع مياه فى محطة كهرباء غرب أسيوط

طالب للرئيس السيسى: الأكاديمية العسكرية الجديدة صرح عظيم يضاهى الموجود فى بريطانيا

الرئيس السيسى: تصدير الهيدروجين الأخضر "المستقبل" الذى تضع مصر أملها عليه

عادل العمدة: الرئيس السيسى فى الأكاديمية العسكرية قدم رسالة لطمأنة الشعب المصرى

مصرع مواطن دهسته سيارة مسرعة بطريق الدلنجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال