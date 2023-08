منهم من توفى فقيرًا ومنتحرًا.. ما لا تعرفه عن أشهر الفنانين التشكيليين عبر التاريخ

ما الذي يجعل بعض الفنانين مشهورين وآخرين لا يعرفهم أحد؟ أشهر الفنانين هم الذين يلتقطون فكرة أو يرأسون حركة فنية جديدة، أو يضعون بصمتهم الخاصة في أعمالهم.

"الدستور" تستعرض في السطور التالية أشهر الفنانين التشكيليين وأكثر العقول عبقرية الذين عرفهم التاريخ

وهؤلاء الفنانين صمد فنهم أمام اختبار الزمن وزينت لوحاتهم صالات العرض بالعديد من أعمالهم في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات في المناسبات المختلفة.

ليوناردو دافنشي

من أشهر أعماله الموناليزا، وهو من الأسماء القليلة جدًا من الفنانين التي يمكن التعرف على لوحاتهم بسهولة، حيث يتفوق دافنشي على كل الفنانين الآخرين بموهبته الخارقة للطبيعة.

فشملت اهتمامات دافنشي كل شيء من الرسم إلى الهندسة المعمارية والتشريح والهندسة، فهو رجل عصر النهضة بامتياز، وعلى الرغم من شهرته، لم ينتج دافنشي الكثير من الأعمال الفنية طوال حياته، حيث أبدع في أقل من عشرين لوحة على الزمن، لكن حبه للعلم تغلغل في أعماله الفنية.

ولد دافنشي عام 1452 في توسكانا بإيطاليا، وأظهر استعدادًا مبكرًا للفن على الرغم من التعليم الرسمي القصير المدى، وتدرب على يد الرسام Andrea del Verrocchio في فلورنسا حيث درس مواضيع مثل النجارة والرسم.

وفي العشرين من عمره، تأهل ليكون فنانًا رئيسيًا في نقابة القديس لوقا في فلورنسا حيث أسس ورشة العمل الخاصة به لكنه واصل تدريبه المهني مع ديل فيروكيو لعدة سنوات أخرى، وبعد مسيرة ناجحة في الرسم وشلل يده اليسرى، ركز دافنشي سنواته الأخيرة على الدراسات العلمية حتى وفاته عام 1519.

مايكل أنجلو

يعتبر مايكل أنجلو يعتبر أحد أعظم الفنانين على مر العصور حتى عندما كان لا يزال على قيد الحياة، وعلى الرغم من أنه كان يعتبر نفسه نحاتًا، إلا أن مواهبه الفنية انتشرت في الرسم والهندسة المعمارية وحتى الشعر، لكن النحت كان الشكل الفني الوحيد الذي ظل ثابتًا طوال حياته المهنية.

ولد مايكل أنجلو عام 1475، وكان أقل اهتمامًا بالتعليم الرسمي وأكثر اهتمامًا برسمه لوحات الكنيسة منذ سن مبكرة، فعندما كان في الثالثة عشرة من عمره، بدأ تدريبًا مهنيًا مع الرسام الإيطالي دومينيكو غيرلاندايو.

وانتقل للانضمام إلى أكاديمية الأفي فلورنسا، واتسم أسلوب أنجلو في النحت بالدقة وتوضيح الحركات والإيماءات، حتى أطلق عليه أنه "مُعلم الجسد البشري"، وتوفي عام 1564.

رامبرانت

ولد رامبرانت هارمنزون فان راين، أو رامبرانت، عام 1606 في هولندا، وبصفته أستاذًا في الفنون البصرية، اشتهر على نطاق واسع كفنان وصانع طباعة، وعلى الرغم من أنه رسم نطاقًا واسعًا من الموضوعات، إلا أنه كان مغرمًا بشكل خاص بالصور الذاتية وكذلك المشاهد التوراتية، ويُعرف أنه واحد من أعظم الفنانين في كل العصور.

وعلى الرغم من ذلك فقد حقق رامبرانت دخل متواضع، وقد أنفق أمواله على الفن، تاركًا نفسه مفلسًا معظم حياته، وفي النهاية توفي كرجل فقير عام 1669.

فيرمير

وُلود يوهانس فيرمير، عام 1632 بهولندا، وهو فنانًا اشتهر باستخدامه البارع للأصباغ والضوء، وعلى الرغم من أنه كان يستمتع برسم المشاهد التوراتية والأسطورية، إلا أنه تخصص في رسم المشاهد الداخلية المحلية لأسلوب حياة الطبقة الوسطى، وغالبًا ما يصور نفس المشاهد والأفراد في لوحات متعددة.

وكان أحد جوانب لوحاته التي تفصله عن معاصريه هو استخدامه المفرط للدهانات باهظة الثمن لكل لوحة من لوحاته، بالتزامن مع افتقاره إلى المال، وتُنسب إليه اليوم أربع وثلاثون لوحة فقط، ولم يحقق نجاحًا كبيرًا إلا بعد وفاته عام 1675 حيث عُرف بأنه أحد أشهر الرسامين في العصر الذهبي الهولندي .

بيكاسو

بابلو بيكاسو، وُلد عام 1881 مالاجا بإسبانيا، وهو رسام وفنان ونحات إسباني، غزير الإنتاج، عمل على تغيير تقنياته الفنية عدة مرات مختلفة، مما جعله من الصعب تحديد أسلوب علامته التجارية.

في سنواته الأولى، صورت لوحاته مشاهد ملونة بألوان زرقاء، بينما تحولت لاحقًا إلى تدرجات اللون الأزرق والأخضر التي غالبًا ما تٌصور مشاهد من الشعوب الفقيرة.

ووالده هو الفنان بيكاسوو في الرابعة عشرة من عمر بابلو بيكاسو، انتقلت عائلته إلى برشلونة وتم قبوله في مدرسة الفنون الجميلة المحلية على الرغم من صغر سنه.

وبعد أن أصبح سياسيًا خلال الحرب العالمية الثانية،وحقق بيكاسو نجاحًا ناجحًا دوليً بسبب أعماله، حتى وفاته بسبب قصور في القلب في عام 1973.

مونيه

يعد كلود مونيه أحد مؤسسي الحركة الانطباعية، حيث ابتكر هذا المصطلح من لوحته Impression، Sunrise، فتركز موضوعات لوحاته دائمًا على المناظر الطبيعية البرية والبحرية مع كون موضوعه الأكثر ولعًا هو الريف الفرنسي، وفي كثير من الأحيان، كان يرسم نفس المشهد الطبيعي عدة مرات لالتقاط الفصول المتغيرة، كما رسم البورتريه أيضًا، مثل لوحة زوجته كميل دونسيو في فيلم The Woman in the Green Dress .

وُلد مونيه عام 1840 في باريس، فرنسا، وبدأ برسم الرسوم الكاريكاتورية بالفحم في شبابه، ثم تعلم أسلوب الرسم في الهواء الطلق من معلمه الفنان يوجين بودين.

أثناء سفره عندما كان طفلاً ، التقى إدوارد مانيه ، انطباعي آخر في نهاية المطاف. بعد عودته من الجيش كشخص بالغ ، كافح لسنوات عديدة حتى وصل أخيرًا إلى مهنة ناجحة مع الحركة الانطباعية.

وتوفي مونيه في النهاية بسرطان الرئة في عام 1926 عن عمر يناهز ستة وثمانين عامًا، ويعد مونيه أحد "الانطباعيين" القلائل الذين حققوا نجاحًا تجاريًا بينما كان لا يزال على قيد الحياة.

فان كوخ

يعد فنسنت فان جوخ، المولود عام 1853 بهولندا، أحد أبرز الفنانين في التاريخ أيضًا، من خلال رسمه مجموعة كبيرة من الأعمال، فابتكر كل شيء بدءًا من المناظر الطبيعية، وحتى رسم الصور الشخصية.

ولد لعائلة ثرية، وبدأ الرسم عندما كان في الثلاثين من عمره تقريبًا، وقضى طوال حياته، في معاناة بسبب الكثير من المشاكل في الصحة العقلية، وتوفي منتحراً في عام 1890.

ومن المفارقات، أن فان جوخ اشتهر بعد انتحاره، وأصبح شخصية فنية أسطورية تعبر عن عبقرية مأساوية، ويتميز عمله إلى حد كبير بأنه انطباعي جديد مع استخدام قوي للألوان الزاهية.

سلفادور دالي

سلفادور دالي، المولود في إسبانيا عام 1904، هو فنانًا سرياليًا قدم للحركة الفنية لوحات مذهلة وغريبة بعض الشيء، وغالبًا ما تحتوي على عناصر جنسية و"فرويدية" بالإضافة إلى عناصر رياضية وعلمية.

بالإضافة إلى الرسم، كان سلفادور دالي أيضًا مهتمًا بالسينما والشعر والنحت والفنون التصويرية، وفي الرابعة عشرة من عمره، التحق دالي بمدرسة الرسم البلدية في فيجيريس حيث درس الرسم وانتقل لاحقًا إلى مدريد لمواصلة دراسته.

وفي وقت مبكر، كان فنه أكثر انسجامًا مع الأساليب التكعيبية والطبيعية ولكنه تحول لاحقًا إلى السريالية حيث أصبح شخصية بارزة في هذا الفن، بعد انتقاله في جميع أنحاء إسبانيا وفرنسا، وفي النهاية انتقل إلى الولايات المتحدة حيث انطلقت مسيرته المهنية هناك.