السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسني بـ"حوا" وحمزة نمرة بـ"مش سليم" يتصدران تريند يوتيوب (فيديو)

تامر حسني وحمزة نمرة
تامر حسني وحمزة نمرة

تصدر كلا من النجم تامر حسني والمطرب حمزة نمرة تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” وذلك بأحدث أعمالهم الغنائية التي طرحت الأيام الماضية.

وجاء في المركز الأول لتريند موقع “يوتيوب” المطرب حمزة نمرة وذلك بأغنية “مش سليم” والذي طرحها الأربعاء الماضي ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل أسم “رايق”.

وكسرت أغنية “مش سليم” حاجز المليون مشاهدة وهي من كلمات محمود فاروق، وألحان أندريه مينا وحمزة نمرة، وتوزيع وميكساچ أندريه مينا، وتقول كلمات الأغنية: “جزء كان تعبان وخف، وجزء لسه للأسف، كان زمان عفريت دفنته، بعد فترة رجعلي ألف، مش يا ماضي لسه سايبك، إيه بقى تاني اللي جايبك، كنت ماشي خلاص كويس، مرّة واحدة شريطي سف، تاني تاني، ارجع يا ماضي تاني، يلا فكرني إن انا لسه واقف مكاني، عادي عادي، أصلي اتعودت عادي، هات بقى أخرك، ما هو يا انا يا انت الليلادي، ارجع يا ماضي تاني، يلا فكرني إن انا لسه واقف مكاني، عادي عادي، أصلي اتعودت عادي، هات بقى أخرك، ماهو يا انا يا انت الليلادي.”.

فيما احتل المركز الثاني لتريند “يوتيوب” النجم تامر حسني بأحدث أغنياته “حوا" والذي طرحها يوم الخميس الماضي على طريقة الفيديو كليب وشاركته في التمثيل الفنانة أسيل عمران.

أغنية “حوا” من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وهي ضمن أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل أسم “هرمون السعادة" والفيديو كليب من إخراج تامر حسني وتقول كلمات الأغنية: “إشتريت كتاب إسمه كيف تفهم حوا قولت هعرف منه إيه في دماغها جوا حوا في كل الجنسيات بجد تركيبه واحده لو هنسمي في مسميات أحن حنينه جاحده حافظين مش فاهمين نفس الكلام و بيتردد بيتردد و إحنا عايشين مساكين بنجيب في هدايا و نسدد آه و نسدد و بعد ما كان نفسي في واحده تفهمني من غير ما أتكلم ما أتكلم بقيت أدعي ألاقي واحده تفهمني أصلاً و أنا بتكلم بتكلم في جوا دماغ حوا كذا حد ملاك .. شيطان والله تعبت لما تعاملها كده انت و حظك في اللي ساعتها بقى ماسك ال Shift”.

تامر حسني حمزة نمر يوتيوب “مش سليم رايق حوا هرمون السعادة

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