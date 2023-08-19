السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصروفات جامعة المستقبل 2023 -2024.. ورابط التقديم

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يرغب قطاع عريض من أولياء الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022-2023 معرفة قيمة مصروفات جامعة المستقبل لإلحاق أبنائهم بها في حالة إذا تم ترشيحهم لكليات لا يرغبون في دراسة علومها من قبل مكتب التنسيق للعام الدراسي المقبل 2023-2024 تضم الجامعة 6 كليات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

مصروفات جامعة المستقبل 2023 -2024

نشرة جامعة المستقبل عبر حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيمة مصروفات الدراسة بكلياتها المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وجاءت كما يلي:-

قيمة مصروفات كلية طب الفم والأسنان 180 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 20 ألف جنيه.

قيمة مصروفات كلية الصيدلة 108 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 12 ألف جنيه.

قيمة مصروفات كلية الهندسة والتكنولوجيا 75 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 12 ألف جنيه.

قيمة مصروفات كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات 73 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 15 ألف جنيه.

قيمة مصروفات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 12 ألف جنيه.

قيمة مصروفات كلية التجارة وإدارة الأعمال 65 ألف جنيه و مصاريف إدارية تعادل 1700 دولارا و 12 ألف جنيه.

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رابط التقديم في جامعة المستقبل 2023-2024 

يستطيع الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد الكليات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات معرفة قيمة مصروفات جامعة المستقبل 2023 -2024 ورابط التقديم المخصص لتلقي طلبات الالتحاق للطلاب الجدد من خلال هذا الرابط (من هنا)  حيث يطلع الطالب على الكليات التي تحتويها الجامعة لاختيار المناسب له.

يدخل الطالب كافة بياناته الشخصية عنه وعن ولي أمره والمجموع الحاصل عليه في الثانوية العامة وشعبته الدراسية ومحافظة الإقامة، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل وفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخطة الزمنية المعدة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 في كافة الجامعات المصرية.

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