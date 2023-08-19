حمدين صباحى يوجه الشكر للرئيس السيسى بعد العفو عن أحمد دومة

وجه حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته الكريمة الطيبة، وإصداره قرارًا بالعفو عن أحمد دومة.

وقال "صباحي"، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":«هذا القرار الذي أسبغ فرحة جماعية عميقة على قلوب كل من يعرف قدر أحمد دومة وعطائه وإخلاصه وصبره الطويل، وشكل علامة فارقة على الطريق الصعب لإنهاء ملف سجناء الرأي، وأعطى دفعة قوية من الأمل لمواصلة السعي مهما كانت الصعاب حتي يتحقق الهدف المشروع النبيل.. أن تكون مصر وطنا خاليا من سجناء الرأي».

كان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قد قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومن بينهم أحمد سعد دومة.