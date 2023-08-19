وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

باستثمارات 95 مليار جنيه..

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشى أهل مصر المرحلتين (ب ، ج) وأعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد جوهر، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي بالوزارة، واللواء وائل سعدة، المشرف على إدارة الأزمات والطوارئ بالوزارة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما قام وزير التنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك بحديقة النصب التذكاري في بنها.

من جهته، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها الدولة في محافظة القليوبية بلغت حوالي 95 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أغسطس الجاري، وذلك فى مجالات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والإسكان، والطرق والنقل، ورصف الطرق المحلية، وتحسين البيئة، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، ومبادرة "حياة كريمة"، والخطط الاستثمارية للتنمية المحلية، والزراعة، وغيرها من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية للعام المالي 2023/ 2024 بلغت حوالي 825 مليون جنيه، وذلك على مشروعات رصف الطرق وكباري وأنفاق، ومشروعات النظافة وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور، ومشروع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم دعم المحافظة بحوالي ٢٥٠ ألف شجرة (أشجار مثمرة وزينة وخشبية)، لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري.

من جهته، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، اهتمام المحافظة بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، وكذا تطوير كورنيش النيل ببنها، لإيجاد متنفس لأبناء المحافظة.

وقال محافظ القليوبية إن أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها تبلغ حوالي 210م ومتوسط عرض 25م بتكلفة 42.2 مليون جنيه، وشمل التطوير رصف وإنارة وتشجير الشارع الرئيسي فى الاتجاهين بطول 1 كم وعرض 20م، واستحداث ميدان في نهاية المشروع.

وأضاف: كما شمل رصف وإنارة وتشجير شارع المعهد الديني، باعتباره مدخل المشروع بطول 275م وعرض 15م، ورصف وإنارة شارع 8 باعتباره مدخل المشروع بطول 500م ومتوسط عرض يصل إلى 13م.

ولفت اللواء عبدالحميد الهجان إلى تطوير ممشى أهل مصر (المرحلة ب)، ويبلغ طوله 1850م بداية من كوبري كفرالجزار حتى نهاية منطقة الأندية، وقد تم الانتهاء من المرحلة (أ وب) بطول 850 م بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن ممشى أهل مصر (المرحلة ج) بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة بطول 650م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وجار التجهيز والإعداد للمرحلة (د)، والتى تمتد من نادى الشرطة حتى محطة المياه بطول 350 م، والتكلفة التقديرية تبلغ حوالي 20 مليون جنيه، ويتم تنفيذ الممشي من قبل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذى لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

وأضاف الهجان أنه فيما يخص أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ 26.3 مليون جنيه من اعتمادات الخطة العاجلة للجهاز المركزي للتعمير (تبدأ من أمام مستشفي الجامعة حتى كمين اتريب بطول 1.1 كم ومتوسط عرض 25م).

وتابع: وبلغت تكلفة المرحلة الثانية 31 مليون جنيه، والتي تبدأ من تقاطع الرياح التوفيقي مرورًا بمديرية الطرق حتى مدخل بنها الجنوبي، مرورًا بالمصنع الحربي بطول 1300م ومتوسط عرض 20م.