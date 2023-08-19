الداخلية تضبط هيروين وكوكايين فى مداهمة أمنية ببرج العرب

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته (8 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 2,050 كيلو جرام – كمية لمخدر الكوكايين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الإكستاسى – طبنجة – خزينة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.