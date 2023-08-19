السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم

مشاجرة
مشاجرة

 أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، بإصابات متنوعة فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم.

 البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بمدينة أبشواى، بسبب خلافات الجيرة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، وتم فضها وضبط طرفيها، ونقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتمت الإحالة إلى النيابة التي تولت التحقيق.

3 أشخاص أصيب 3 أشخاص الاسلحة البيضاء والشوم البيضاء المشاجرة المركزى

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