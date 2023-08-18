فايز فرحات: هناك تفاؤل من الأحزاب السياسية بمخرجات الحوار الوطني

علق الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، علي استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الحوار الوطني آلية لتطوير عملية الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني يؤكد أن الدعوة جادة ويتم التعامل معها بأعلى درجة من الجدية.

وأضاف أن المصداقية انتقلت لكل القوى المشاركة في الحوار الوطني ونحن نلمس هذا كأعضاء من تيارات مختلفة داخل الحوار الوطني.

وأشار إلى أن ما تم التوافق عليه حتى الآن ما خرج عن نقاش داخل 13 لجنة داخل الحوار الوطني، وكل اللجان ناقشت أجندتها وما تم هو التوافق علي مخرجات تم رفعها للرئيس السيسي.

وأكد أن مخرجات الحوار الوطني تتعلق بكثير من القضايا التي تهم المصريين، موضحاً أن الحوار الوطني يتعامل مع قضايا تخص المستقبل.

وأوضح أن هناك شمول في الحوار الوطني فلا نتعامل مع محور دون ربطه بالمحاور الأخرى، مؤكداً أن هناك تفاؤل من جانب الأحزاب السياسية بمخرجات الحوار الوطني.