الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف صدقى: نركز على امتلاك وتصنيع واختبار وتصميم الأقمار الصناعية

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن إطلاق الأقمار الصناعية يتم من أماكن كثيرة جدًا في العالم، لافتًا إلى أن ذلك يعتمد على رغبتنا في تحديد المدار الذي يتواجد في القمر الصناعي في وقت معين. 

وأضاف الدكتور شريف صدقي خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية الحياة، أن الدولة المصرية تركز في الوقت الحالي على توطين صناعة تكنولوجيا الأقمار الصناعية، لافتًا إلى أن الإطلاق من الأراضي المصرية يكون في مرحلة متقدمة، وبالتالي فإننا في المديين القريب والمتوسط تركيزنا على امتلاك تكنولوجيا تصنيع وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية. 

وأوضح أنه يوجد لدينا أكثر من جيل مختلف للأقمار الصناعية، لافتًا إلى أن سيتم إطلاق قمر صناعي في شهر نوفمبر القادم، وهو قمر تجريبي عمره 6 أشهر، وكل تصميمه تم في وكالة الفضاء المصرية بالاشتراك مع إحدى الشركات الألمانية. 

الدكتور شريف صدقي وكالة الفضاء المصرية اطلاق اقمار صناعية برنامج بصراحة رانيا هاشم

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