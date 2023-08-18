"كفاية ندب".. الباز: قرار تثبيت أسعار الكهرباء يؤكد شعور الحكومة بالمواطن

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قرار الحكومة تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024، يؤكد أن الدولة ليست منفصلة عما يشعر به المواطن، بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الحكومة أجلت رفع أسعار الكهرباء 3 مرات، وإرجاء الزيادة كلف الدولة 35 مليار جنيه تقريبًا، معلقًا: "الدولة لا تتفضل على المواطن، ولكنها تحاول تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عليه".

وأكد محمد الباز، أن الدولة تعترف بأن هناك أزمة، ولكنها تطلب من الناس أن تكون عونها لحل الأزمة.

وتابع: "جزء من الحل أن يتوقف المواطن عن الندب، لأن إحنا قاعدين بنندب، والندب يشيع مناخ تشاؤمي وده يزود الاكتئاب عند المواطنين، ولما يزيد الاكتئاب يزداد الإحساس بحدة الأزمة".