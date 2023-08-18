الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز مصرع طفل حرقًا فى السلام

جثة
جثة

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز مصرع طفل حرقًا فى ظروف غامضة بمدينة السلام.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة طفل بها حروق متفرقة بجسده، قسم شرطة أول السلام، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "طه.ع." 12 سنة، به حروق متفرقة بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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