الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى الكيلانى: "العالم علمين" أحدث نقلة نوعية فى طبيعة الاحتفالات بمحافظات مصر

الناقد الفني، مصطفى
الناقد الفني، مصطفى الكيلاني

قال الناقد الفني، مصطفى الكيلاني، إن المواطنين في مصر والوطن العربي كانوا يعتقدون أن مهرجان "العالم علمين" سوف يقتصر على الحفلات الفنية، ولكن ما يوجد في العلمين حالة من البهجة الشديدة، حيث إن هناك الكثير من الحفلات الغنائية والتراثية الشعبية المقامة على الممشى السياحي بالعلمين، وبالتالي مهرجان "العالم علمين" شعر به كل من تواجد في مدينة العلمين بالكامل.

"العالم علمين"

وأكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفرق الشعبية متواجدة في كل شوارع مدينة العلمين، وبالتالي الاستمتاع بالأجواء الفنية لمهرجان "العالم علمين" ليست مقتصرة على أسبقية الحجز للحفلات.

وأضاف في حديثه، أن مسرح الشارع في العلمين شجع باقي المحافظات المصرية على تنفيذ هذه الفكرة الرائعة في المناسبات الخاصة بكل محافظة مثل تطبيقه في مهرجان المانجو في الإسماعيلية.

النقلة النوعية الفنية 

وأشار إلى أن العالم علمين أحدث نقلة نوعية في طبيعة المهرجانات الموجودة في المحافظات المصرية بالكامل، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يعشق الرقص والفن والموسيقى، وبالتالي تطبيق مفهوم مسرح الشارع في المحافظات سوف ينال النجاح المسبق.

مصطفى الكيلاني العالم علمين اكسترا نيوز مهرجان العالم علمين

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