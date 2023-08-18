الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: فرص عمل جديدة لذوي الهمم بجنوب سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، عن تسليم 5 عقود عمل لذوى همم وتعيينهم فى احدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ، وذلك في إطار جهود المديرية لدمج ذوي الهمم من خلال توفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم، وكذلك فرص تدريب مهني مناسبة لحالات الإعاقة لكل منهم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال توفير فرص عمل لهم في المنشآت التي يعمل بها بها 20 عاماً فأكثر وذلك لاستيفاء النسبة التي اقرها القانون رقم 10 لسنة 2018، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

وأوضح اشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أن المديرية حررت 5 عقود عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة والمقيمين بها ، وذلك بإحدى المنشآت العاملة في مدينة شرم الشيخ لاستيفاء نسبة ال 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة، في إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة للمديريات من خلال اجتماعاته الدورية معهم بديوان الوزارة بالعمل على دمج تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص بالمجتمع والمشاركة في عمليات التنمية.

وأشار مدير المديرية إلي حرص المديرية علي الاستمرار في توفير فرص عمل حقيقية لتلك الفئة من خلال أجهرتها التابعة من مكاتب التفتيش العمالى الميدانية وكذلك مكاتب السلامة والصحة المهنية، ومكاتب التشغيل المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتلبية طلبات واحتياجات المواطنين، خاصة من ذوي الهمم، كما ان المديرية اعدت خطة لمتابعة تشغيل ذوى الهمم بالمنشآت بعد توقيع عقود العمل للتأكد من حصولهم علي حقوقهم ومستحقاتهم وسير العمل في سهولة ويسر بدون اي معوقات او صعوبات طبقاً لحالة الإعاقة الخاصة بكل منهم.

IMG-20230818-WA0025
IMG-20230818-WA0025
IMG-20230818-WA0024
IMG-20230818-WA0024
IMG-20230818-WA0023
IMG-20230818-WA0023
IMG-20230818-WA0026
IMG-20230818-WA0026

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

«علمين 48».. بدء إنتاج أكبر آبار البترول فى الصحراء الغربية (صور)

آخر تطورات أزمة بطولة السوبر بين الأهلى واتحاد الكرة.. وتمسك الأحمر باستبعاد الزمالك

أوسوريو يعود إلى بلاده بعد الحصول على راتب شهرين من الزمالك

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

رفع 220 طن مخلفات وتحرير 15 محضرًا فى حملة مكبرة بأحياء وقرى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس