الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سان جورج الأثيوبي يهزم بطل زنجبار ويقترب من دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

سان جورج الأثيوبي
سان جورج الأثيوبي

اقترب فريق سان جورج الأثيوبي من التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على نظيره كمكم الزنجباري بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ64 من المسابقة.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل زنجبار في ذهاب دور الـ64، ليقترب بطل أثيوبيا من التأهل إلى دور الـ32 ومواجهة الأهلي بطل النسخة الماضية.

افتتح بينيام بيلاي التسجيل لصالح سان جورج في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف ناثانيل زيليكي الهدف الثاني لصالح الفريق الأثيوبي في الدقيقة 51.

ونجح فريق كمكم الزنجباري في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في أديس أبابا، يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري.

سان جورج الإثيوبي بطل زنجبار كمكم الزنجباري الاهلى دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

إعلامي سعودية يفجر مفاجأة مدوية حول مصير أحمد سيد زيزو

البترول المصري يروى عطش الاقتصاد وينير مسار التنمية

الأهلى يمنح كولر مكافأة أبطال إفريقيا والدورى

الآن سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية تحديث يومى

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس