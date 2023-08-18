سان جورج الأثيوبي يهزم بطل زنجبار ويقترب من دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

اقترب فريق سان جورج الأثيوبي من التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على نظيره كمكم الزنجباري بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ64 من المسابقة.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل زنجبار في ذهاب دور الـ64، ليقترب بطل أثيوبيا من التأهل إلى دور الـ32 ومواجهة الأهلي بطل النسخة الماضية.

افتتح بينيام بيلاي التسجيل لصالح سان جورج في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف ناثانيل زيليكي الهدف الثاني لصالح الفريق الأثيوبي في الدقيقة 51.

ونجح فريق كمكم الزنجباري في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في أديس أبابا، يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري.