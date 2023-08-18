الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بالصف

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

رفع رجال المرور أثار حادث انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبرى في الصف والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص وسحبت اوناش المرور السيارة وسحبت الكثافات المرورية.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل الطريق الإقليمي بقرية غمازة الكبرى بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انقلاب تروسيكل أسفل الطريق الإقليمي، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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